ناشد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أحمد النجار، بالإفراج عن متظاهري الأرض في دمياط، وذلك قبل نظر جلسة المعارضة الاستئنافية في القضية المتهم فيها 9 شباب بالتظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال النجار في حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “آمل أن البراءة ستتشرف بشادي التوارجي ورفاقه.. مجموعة صغيرة تقف على رصيف في دمياط الجميلة للتعبير عن موقفهم الوطني بصورة راقية دون إعاقة للمرور بحكم الحجم الصغير والالتزام بالرصيف.. قلوب مؤمنة بكل ذرة من تراب بلادنا الحبيبة تقف دفاعًا عن جزيرتين من قلب الوطن”.

وأردف: “القضاء المصري العظيم أكد مصرية الجزيرتين في حكم تاريخي يدحض ادعاءات كل دعاة التفريط. أثق أن القضاء المصري الذي تمنطق بوسام رفيع وتاريخي من الشرف بذلك الحكم سوف يكون منصفًا مع زهرة شباب الوطن الذين دافعوا برقي وبصورة سلمية عن وطنهم وجزيرتيه تيران وصنافير، والذين يستحقون التكريم والإنصاف انتصارًا للحق ولأبسط قواعد الوطنية”.