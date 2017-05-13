 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 01:44 مساءً
روابط سريعة
أحمد النجار يطالب بالإفراج عن متظاهري الأرض في دمياط
أحمد السيد النجار

أحمد النجار يطالب بالإفراج عن متظاهري الأرض في دمياط

2017-05-13 13:09:50
متابعات

ناشد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أحمد النجار، بالإفراج عن متظاهري الأرض في دمياط، وذلك قبل نظر جلسة المعارضة الاستئنافية في القضية المتهم فيها 9 شباب بالتظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال النجار في حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “آمل أن البراءة ستتشرف بشادي التوارجي ورفاقه.. مجموعة صغيرة تقف على رصيف في دمياط الجميلة للتعبير عن موقفهم الوطني بصورة راقية دون إعاقة للمرور بحكم الحجم الصغير والالتزام بالرصيف.. قلوب مؤمنة بكل ذرة من تراب بلادنا الحبيبة تقف دفاعًا عن جزيرتين من قلب الوطن”.

وأردف: “القضاء المصري العظيم أكد مصرية الجزيرتين في حكم تاريخي يدحض ادعاءات كل دعاة التفريط. أثق أن القضاء المصري الذي تمنطق بوسام رفيع وتاريخي من الشرف بذلك الحكم سوف يكون منصفًا مع زهرة شباب الوطن الذين دافعوا برقي وبصورة سلمية عن وطنهم وجزيرتيه تيران وصنافير، والذين يستحقون التكريم والإنصاف انتصارًا للحق ولأبسط قواعد الوطنية”.

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3