وزير الخارجية البريطاني: روسيا ربما تحاول التدخل فى الانتخابات العامة المقبلة2017-05-13 13:01:41
صرح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى بأن هناك “احتمالا واقعيا” بأن روسيا ربما تحاول التدخل فى الانتخابات العامة البريطانية المزمع اجراؤها الشهر المقبل.
واضاف جونسون - فى تصريح نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم السبت - ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين “سيبتهج” اذا فاز زعيم حزب العمال جيريمى كوربين فى الانتخابات المقررة في 8 يونيو.
وفى إشارة إلى بوتين، قال جونسون ” اننا نعتقد أن هذا ما فعله فى أمريكا، كما من الواضح تماما أن هذا ما فعله فى فرنسا، لذا يتعين علينا الحذر”.
ومضى يقول “إن بوتين يريد تقويض الإيمان بالديمقراطية تماما وتشويه سمعة العملية الديمقراطية برمتها”.
يشار الى ان استطلاعات الرأى تظهر أن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تريزا ماي يتقدم بقوة على حزب العمال المعارض، وتسعى ماي لاستغلال الانتخابات المبكرة كفرصة لتقوية موقفها فى المفاوضات المقبلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
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