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السبت 13 مايو 2017 12:05 مساءً
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مقطع رقص جديد للأكاديمية منى برنس.. وهذه رسالتها للمصريين!
منى برنس بالبكينى

مقطع رقص جديد للأكاديمية منى برنس.. وهذه رسالتها للمصريين!

2017-05-13 12:05:35
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نشرت الأكاديمية، منى برنس، مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله وهي ترقص.
وكتبت منى برنس على الفيديو المنشور عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، :رسالتي الأولى للشعب المصري.. مصريين و مصريات ابدأو يومكوا بالموسيقي و الرقص.. حياتنا هتبقي احلي. حبوا نفسكوا”.

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