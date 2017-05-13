تكثف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، جهودها لاستعادة 16 قطعة أثرية متنوعة فقدت في الفترة ما بين 1407-1436، وأدرجتها الهيئة ضمن القائمة الحمراء للآثار المفقودة، وأبلغت الإنتربول الدولي عنها، كما أعلنت عن تقديم مكافآت مالية لمعيدي هذه القطع أو من يرشد إليها، أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة، نظرا لما تشكله من أهمية كجزء من تراث وتاريخ المملكة، مؤكدة أن إعادتها أو التبليغ عنها يعد حفاظا على التراث الحضاري والعناية به.

ونجحت الهيئة في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية وتراثية وطنية من الداخل والخارج بنهاية 2016، أغلبها خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، وأعيدت عن طريق التعاون مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين، وبالتنسيق مع عدد من الأصدقاء والباحثين والأكاديميين الدوليين.

يشار إلى أن القائمة الحمراء هي تعريف بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تم أخذها من مواقعها، وتقدم معلومات وصفية عنها، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.