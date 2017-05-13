 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 12:08 مساءً
روابط سريعة
السعودية تلجأ إلى "الإنتربول" لاستعادة 16 قطعة أثرية
الانتربول

السعودية تلجأ إلى "الإنتربول" لاستعادة 16 قطعة أثرية

2017-05-13 12:07:52
متابعات

تكثف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، جهودها لاستعادة 16 قطعة أثرية متنوعة فقدت في الفترة ما بين 1407-1436، وأدرجتها الهيئة ضمن القائمة الحمراء للآثار المفقودة، وأبلغت الإنتربول الدولي عنها، كما أعلنت عن تقديم مكافآت مالية لمعيدي هذه القطع أو من يرشد إليها، أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة، نظرا لما تشكله من أهمية كجزء من تراث وتاريخ المملكة، مؤكدة أن إعادتها أو التبليغ عنها يعد حفاظا على التراث الحضاري والعناية به.

ونجحت الهيئة في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية وتراثية وطنية من الداخل والخارج بنهاية 2016، أغلبها خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، وأعيدت عن طريق التعاون مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين، وبالتنسيق مع عدد من الأصدقاء والباحثين والأكاديميين الدوليين.

يشار إلى أن القائمة الحمراء هي تعريف بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تم أخذها من مواقعها، وتقدم معلومات وصفية عنها، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3