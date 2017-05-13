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بالفيديو.. البابا فرنسيس يصلي للسلام العالمي في كاتدرائية بالبرتغال
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

بالفيديو.. البابا فرنسيس يصلي للسلام العالمي في كاتدرائية بالبرتغال

2017-05-13 11:55:24
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وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى كاتدرائية فاطمة في البرتغال في زيارة تستمر يومين، وفي رحلة حج، ولتطويب أطفال رعاة تجلت لهم العذراء، وفي بداية زيارته صلى البابا للسلام العالمي.

وكان قد وصل البابا فرنسيس أمس، الجمعة، إلى قاعدة مونتي ريال الجوية العسكرية شمال لشبونة، ومن ثم توجه منها إلى كاتدرائية فاطمة؛ للاحتفال بالمئوية الأولى لظهور السيدة العذراء على ثلاثة رعاة أطفال.

وصلى البابا أمام حشد من أكثر 100 ألف تجمهروا في المدينة من “أجل السلام في العالم”، وكان البابا قد قال في الطائرة التي أقلته إلى البرتغال: “هذه الرحلة مميزة بعض الشيء، فهي رحلة صلاة ولقاء مع الله ومريم العذراء”.



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