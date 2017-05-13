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«الزراعة»: لا يوجد نقص في الأسمدة.. وتصدير 45 % من الانتاج
الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة
الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة

«الزراعة»: لا يوجد نقص في الأسمدة.. وتصدير 45 % من الانتاج

2017-05-13 12:00:15
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن عملية توزيع الأسمدة تخضع لمتابعة دقيقة بداية من خروجها للمصنع وتوزيعها على الجمعيات، وانه هناك تنسيق بين الجمعيات في عمليات التوزيع، نافيا وجود نقص بالكميات المطروحة بالأسواق.
وأوضح عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن بعض الجمعيات قد تعاني من نقص للأسمدة وقت توافرها بكثرة في جمعية أخرى،  موضحة أنه من الوزارة تقوم بإرسال الأسمدة الفائضة من بعض الجمعيات، لأخرى تعاني من نقص.
وأعلن أن شركات الأسمدة تورد 55 % من انتاجها داخليا وتصدر 45 % للخارج مع وجود تنسيق ومتابعة مستمرة لضمان عدم حدوث عجز بكميات الأسمدة في السوق المحلي.

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