تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى وادى دجلة عن تتويج تشيلسى بطلاً لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، للمرة السادسة فى تاريخه، بعدما تغلب خارج ملعبه على وست بروميتش ألبيون بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ37 من منافسات البطولة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” “مبروك لتشيلسى وجماهيره بالفوز بالبريميرليج، لم تكن أفضل بداية لكن ذكاء كونتى فى تغيير طريقة اللعب جعل تشيلسى أفضل فريق بالدورى”.

وأضاف “يجب أن يكون جماهير توتنهام فخورين بفريقهم الذى لم يكلف النادى الملايين، لكن سبع لاعبين خرجوا من أكاديمية النادى واستطاع المنافسة”، متابعاً، “فى رأيى أفضل 3 مشاريع فى أوروبا وهى مشاريع كرة قدم حقيقية موناكو وتوتنهام وأياكس أكثر الفرق التى اعتمدت على لاعبين متخرجين من أكاديمية النادى”.