مقتل 10 عمال برصاص مسلحين مجهولين جنوب غرب باكستان2017-05-13 11:50:26
لقى 10 عمال حتفهم برصاص مسلحين مجهولين بينما كانوا يعملون فى مشروع لشق طرق بجنوب غرب باكستان.
ونقلت قناة “جيو” الباكستانية اليوم السبت عن مصادر بالشرطة المحلية قولها ان الهجوم وقع بالقرب من ميناء جوادر الذى تم الانتهاء من تشييده مؤخرا فى مقاطعة بلوشستان بتمويل صينى، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
واضافت المصادر انه تم تطويق المنطقة التى شهدت الهجوم، وشن حملة أمنية لملاحقة الجناة.
ويأتى هذا الحادث بعد يوم من قيام انتحارى ينتمى لتنظيم “داعش” يرتدي حزاما ناسفا بهجوم استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ عبد الغفور حيدري في محافظة بلوشستان ما اسفر عن مقتل 25 شخصا .
وأصيب الحيدري بجروح، وهو مسؤول في جمعية علماء الإسلام - جناح الشيخ فضل الرحمن، وهي من كبرى الأحزاب السياسية الدينية في باكستان واستهدفتها حركة طالبان الباكستانية في السابق رغم أن قادتها كانوا مفاوضين بين المقاتلين المتمردين والحكومة الباكستانية.
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