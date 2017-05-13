 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 12:05 مساءً
روابط سريعة
مقتل 10 عمال برصاص مسلحين مجهولين جنوب غرب باكستان
عناصر من الشرطة الباكستانية

مقتل 10 عمال برصاص مسلحين مجهولين جنوب غرب باكستان

2017-05-13 11:50:26
أ ش أ

لقى 10 عمال حتفهم برصاص مسلحين مجهولين بينما كانوا يعملون فى مشروع لشق طرق بجنوب غرب باكستان.

ونقلت قناة “جيو” الباكستانية اليوم السبت عن مصادر بالشرطة المحلية قولها ان الهجوم وقع بالقرب من ميناء جوادر الذى تم الانتهاء من تشييده مؤخرا فى مقاطعة بلوشستان بتمويل صينى، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

واضافت المصادر انه تم تطويق المنطقة التى شهدت الهجوم، وشن حملة أمنية لملاحقة الجناة.
ويأتى هذا الحادث بعد يوم من قيام انتحارى ينتمى لتنظيم “داعش” يرتدي حزاما ناسفا بهجوم استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ عبد الغفور حيدري في محافظة بلوشستان ما اسفر عن مقتل 25 شخصا .

وأصيب الحيدري بجروح، وهو مسؤول في جمعية علماء الإسلام - جناح الشيخ فضل الرحمن، وهي من كبرى الأحزاب السياسية الدينية في باكستان واستهدفتها حركة طالبان الباكستانية في السابق رغم أن قادتها كانوا مفاوضين بين المقاتلين المتمردين والحكومة الباكستانية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3