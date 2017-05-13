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"مصر الجديدة" تطلق فعالياتها التثقيفية اليوم
فعاليات مكتبة مصر الجديدة

"مصر الجديدة" تطلق فعالياتها التثقيفية اليوم

2017-05-13 11:51:35
محيط - سميرة سليمان

تطلق جمعية مصر الجديدة ، برئاسة د.فاروق الجوهرى ، سلسلة من الندوات التثقيفية فى كافة المجالات ، تبدأ فعالياتها غدا فى كلا من مكتبة مصر الجديدة ومكتبة المستقبل التابعتان للجمعية ، صرح بذلك د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة . 
حيث تشهد مكتبة مصر الجديدة فى الرابعة من مساء غدا السبت عدد من المحاضرات التوعوية عن العناية بالفم والأسنان ، وذلك بالتعاون مع فريق اتحاد طلبة طب الاسنان بالجامعات المصرية .
قالت ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة  ، ان المحاضرات تهدف الى رفع الوعي الصحي وأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان والتشجيع على استعمال الفرشاة والمعجون  ، والتعريف  بأمراض الفم والأسنان وتأثيرها على الصحة ، واشارت الى ان محاور المحاضرات تدور حول  التعريف بتسوس الأسنان ، والتثقيف بطرق تنظيف الاسنان والفم ، والاوقات المناسبة لتنظيف الاسنان ، وطرق التنظيف عند عدم توفر الفرشة.
بينما فى الخامسة من مساء الغد تعلن مكتبة المستقبل عن بدء الندوة التثقيفية بعنوان ” الذكاء المالى طريقك الى الغنى والنجاح ” ، يتناول فيها د.محمود ابو الفضل بدران ، مدرب التنمية البشرية ، افكار واسرار فى الذكاء المالى الذى نحتاجه جميعا فى كل مناحى الحياة المعيشية اليومية .
قالت سحر عبدالمنعم ، مدير مكتبة المستقبل، ان الندوة تتناول ايضا اهمية المال وخطورته فالمال خادم جيد.. وسيد فاسد كما يقال, وهنا لا بد أن يكون المال في أيدينا وليس في قلوبنا, وأن لا نكون تبع له عبيد تحت ملكه, بل يكون تحت سيطرتنا الكاملة فلا ندخل في أسره بأقدامنا ومن ثم نطالب بالحرية والإنعتاق منه بعد أن قدمنا من التازلات الشىء الكثير !!!

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