"مصر الجديدة" تطلق فعالياتها التثقيفية اليوم2017-05-13 11:51:35
تطلق جمعية مصر الجديدة ، برئاسة د.فاروق الجوهرى ، سلسلة من الندوات التثقيفية فى كافة المجالات ، تبدأ فعالياتها غدا فى كلا من مكتبة مصر الجديدة ومكتبة المستقبل التابعتان للجمعية ، صرح بذلك د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .
حيث تشهد مكتبة مصر الجديدة فى الرابعة من مساء غدا السبت عدد من المحاضرات التوعوية عن العناية بالفم والأسنان ، وذلك بالتعاون مع فريق اتحاد طلبة طب الاسنان بالجامعات المصرية .
قالت ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة ، ان المحاضرات تهدف الى رفع الوعي الصحي وأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان والتشجيع على استعمال الفرشاة والمعجون ، والتعريف بأمراض الفم والأسنان وتأثيرها على الصحة ، واشارت الى ان محاور المحاضرات تدور حول التعريف بتسوس الأسنان ، والتثقيف بطرق تنظيف الاسنان والفم ، والاوقات المناسبة لتنظيف الاسنان ، وطرق التنظيف عند عدم توفر الفرشة.
بينما فى الخامسة من مساء الغد تعلن مكتبة المستقبل عن بدء الندوة التثقيفية بعنوان ” الذكاء المالى طريقك الى الغنى والنجاح ” ، يتناول فيها د.محمود ابو الفضل بدران ، مدرب التنمية البشرية ، افكار واسرار فى الذكاء المالى الذى نحتاجه جميعا فى كل مناحى الحياة المعيشية اليومية .
قالت سحر عبدالمنعم ، مدير مكتبة المستقبل، ان الندوة تتناول ايضا اهمية المال وخطورته فالمال خادم جيد.. وسيد فاسد كما يقال, وهنا لا بد أن يكون المال في أيدينا وليس في قلوبنا, وأن لا نكون تبع له عبيد تحت ملكه, بل يكون تحت سيطرتنا الكاملة فلا ندخل في أسره بأقدامنا ومن ثم نطالب بالحرية والإنعتاق منه بعد أن قدمنا من التازلات الشىء الكثير !!!
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT