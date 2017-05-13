الحمد الله: إسرائيل وافقت مبدئيا على إجراء زيارة ثانية للأسرى المضربين منذ 27 يوما2017-05-13 11:54:56
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت من حيث المبدأ على السماح للصليب الاحمر بزيارة ثانية للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ27 على التوالي.
وأكد الحمد الله خلال إدلائه بصوته في انتخابات الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، إن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، المكلف من الرئيس بمتابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، حسين الشيخ، يواصل جهوده ومساعيه مع مختلف الأطراف لإنصاف الأسرى وتحقيق مطالبهم الانسانية والمشروعة.
وتوجه الحمد الله بالتحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وقال: إن “الفرج قريب”، ونعى الشاب سبأ عبيد، الذي استشهد أمس في فعاليات مساندة للأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام.
ويواصل قرابة 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام “معركة الحرية والكرامة”، لليوم الـ27 على التوالي.
وأوضحت اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة، أن 11 أسيراً في سجن “جلبوع” انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى. مشيرة إلى أنه حتى تاريخ أمس الجمعة، لم تتمّ أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين، ولكن هناك رسائل يبثّها ضباط مصلحة السّجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم.
وأضافت أن الأسرى بدورهم يؤكدون رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب. وفي الوقت ذاته، تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين عن الطعام، وارتقاء الشهيد سبأ عبيد 22 عاما، برصاص جنود الاحتلال، في إحدى المسيرات القريبة من نقاط التماس بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وبدأ الأسرى إضرابا عن الطعام في 17 ابريل الماضي، للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وأبرز: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية المشروعة.
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