رحلت سلطات مطار القاهرة، خلال الساعات الماضية، 23 عربيا وأفريقيا إلى بلادهم كان تم القبض عليهم لمخالفتهم شروط الإقامة وعدم السماح بدخولهم إلى البلاد لمخالفتهم شروط التأشيرة.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأنه فى إطار تشديد الإجراءات على المقيمين بمصر تم ضبط عدد من الأفارقة مخالفى شروط الإقامة فى مصر ومن الراغبين فى التسلل للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إلى جانب وجود عدد من الركاب العرب خاصة العراقيين مخالفى شروط تأشيرة الدخول، حيث يحصلون على تأشيرات سياحة ضمن فوج سياحى ويحاولون دخول البلاد بشكل فردى، لافتة إلى أنه تم ترحيلهم على عدد من الرحلات إلى بلادهم.