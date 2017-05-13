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وصول مئات السائحين لموانى البحر الأحمر
ميناء سفاجا

وصول مئات السائحين لموانى البحر الأحمر

2017-05-13 11:43:06

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا استقبل أمس السفينة السياحية INSIGNIA و على متنها 621 سائحا من جنسيات مختلفة ، بالإضافة إلى 399 طاقمها ، وهى قادمة من ميناء العقبة بالأردن ، وذلك لزيارة المناطق الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

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