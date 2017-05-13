خطف الفنان السوري تيم حسن الأنظار في حفل توزيع جوائز “موريكس دور” أمس الجمعة، وظهر في هذه المناسبة دون زوجته التي تتواجد في مصر، وحصل على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2016، عن دوره في مسلسل “نص يوم”.

وقال تيم أن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني تم بشكل سريع؛ حيث أنه أغرم بها منذ فترة.

وكانت كيلاني قد استضافت حسن في العام 2014، وعرضت عليه على سبيل المزاح الزواج منها، لكن تيم حسن علق على ذلك بقوله، أنه لم يكن في ذلك التاريخ أي شيء، مضيفاً: “كما قال مصطفى الآغا كانت مزحة وصارت جد”.

أما عن الفتيات الحزينات المعجبات بتيم حسن اللواتي شعرن باليأس بسبب زواجه، فقال لهن: “على العكس هذا الشيء يعطي أمل”. كما علق على ما تردد من أن شخصاً أردنياً طلق زوجته بسبب حزنها على زواج تيم حسن، فقال إنه لم يعرف بالحادثة، لكنه أشار أن القصة لو حدثت بالفعل، فهو يرغب بالحصول على رقم الهاتف الخاص بالزوج من أجل عقد صلح بينه وبين زوجته.

وعلى الرغم من عدم حضور كيلاني لحفل تكريم زوجها تيم، إلا أنها باركت له في حسابها على موقع إنستغرام، وقالت: “من مصر مبروك حبيبي، أنت والنجاح وجهان لعملة واحدة”.

في حين شكر تيم حسن في حسابه على إنستغرام كل من صوت له للحصول على الجائرة.

تيم حسن البالغ من العمر 41 عاماً كان متزوجاً بالممثلة السورية ديما بياعة ولديه منها طفلان هما ورد وفهد، واستمر زواجهما 10 سنوات، قبل طلاقهما في 2012. بسبب “علاقته مع صديقتها الممثلة السورية نسرين طافش” بحسب زعم بياعة.