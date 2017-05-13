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جنود يواصلون تمردهم ويغلقون ثانى أكبر مدينة في ساحل العاج
الشرطة في كوت ديفوار - ساحل العاج

جنود يواصلون تمردهم ويغلقون ثانى أكبر مدينة في ساحل العاج

2017-05-13 11:41:58
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قال جنود وسكان أن جنودا متمردين أغلقوا بواكيه ثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج، اليوم السبت، مع استمرار خلاف بشأن دفع علاوات لليوم الثانى رغم تهديد الحكومة بعقوبات قاسية.

وقال السارجنت سيدو كونى أحد قادة التمرد “لا نريد التفاوض مع أحد. نحن مستعدون أيضا للقتال إذا تعرضنا لهجوم. ليس لدينا ما نخسره”.

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