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إياد نصار يواصل تصوير "هذا المساء" لعرضه في رمضان
اياد نصار

إياد نصار يواصل تصوير "هذا المساء" لعرضه في رمضان

2017-05-13 11:38:56

يواصل الفنان الأردني إياد نصار تصوير مشاهد مسلسله الجديد “هذا المساء”، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل.

وويلعب نصار  شخصية “أكرم”، الذي يشغل منصباً مهماً في مجموعة اقتصادية معنية بشئون البورصة، حيث تبدأ الأحداث بأزمة تواجهها المجموعة بسبب تسريب لخبر يضر بها، ولكن “أكرم” يعرض حلاً على أحد مديريه ويقابل بالرفض، وسرعان ما يجد صدى عند رئيس المجموعة ويأمر بتنفيذه لعلاج الأزمة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة “هذا المساء” محمد فراج وأروى جودة وحنان مطاوع وأحمد داوود، من إخراج تامر محسن.

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