قال رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر ” في اجتماع مع الجمهور الروماني إن المجتمع الروماني أثبت خلال الأشهر الماضية أنه لن يسمح لأي شخص بانتزاع حقوقه، مؤكدا أن رومانيا ليست بلدا “درجة ثانية”.

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن المواطنين الرومانيين يعرفون جيدا كيفية تعبئة أنفسهم عندما تكون هناك مشاكل داخلية، كما أن المجتمع الروماني أثبت خلال الأشهر الماضية أنه لن يسمح لنفسه بسرقة أي من حقوقه، مؤكدا إعجابه الشديد بالرومانيين لما حققوه مع مطلع العام، في إشارة إلى المظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد في فبراير الماضي ضد الفساد، مؤكدا أنه معجب للغاية بالشعب الروماني لأفعاله، متحدثا عن الفساد باعتباره “شر” منتشر في بلدان أخرى أيضا، وينبغي استئصاله.

وقال يونكر: “رومانيا ليست دولة درجة ثانية، لقد سمعت هذا خلال المناقشات، ينبغي أن تخرجوا هذه الفكرة من عقولكم، فكرامة هذا البلد مثل أي دولة أخرى..”.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن يونكر زار رومانيا قبل يومين هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في نوفمبر عام 2014 . وألقى كلمة في البرلمان عن مستقبل الاتحاد الأوروبي، وهو نفس الموضوع الذي تحدث فيه خلال مناقشة مع المواطنين عقدت في المتحف الوطني للفنون في رومانيا.