"ويكيليكس" يعرض مكافأة 100 ألف دولار مقابل تسجيل مكالمة لترامب وكومى2017-05-13 11:31:30
عرض موقع ويكيليكس مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم المحادثة المسجلة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى المقال جيمس كومى.
ودعا ويكيليكس فى تغريدة نشرها على موقعه فى “تويتر” ونقلتها “روسيا اليوم” ، كل من لديه التسجيل أن يقوم بإرساله مقابل مكافأة مالية قابلة للزيادة.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجه نصيحة أمس فى تغريدة نشرها لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى المقال، جيمس كومى، بأن لا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ بتسريب معلومات إلى الصحافة، فسرها البعض بأنها بمثابة التهديد.
وغرد ترامب فى حسابه الرسمى على تويتر أمس، “على جيمس كومى أن يتمنى عدم وجود (تسجيلات) لمحادثاتنا قبل أن يبدأ فى تسريب (المعلومات) لوسائل الإعلام!”.
إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر رفض اليوم أن ينفى احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب يسجل المحادثات التى يجريها فى المكتب البيضاوى.
وردا على سؤال حول المعنى الحقيقى لهذه التغريدة رفض المتحدث تقديم أى إيضاح مكتفيا بالقول “ليس لدى الرئيس أى شىء يضيفه”.
وتابع المتحدث “هذا ليس تهديدا. لقد اكتفى بتقديم الوقائع والتغريدة تتكلم عن نفسها”.
إلا أن أحد الصحفيين أصر وطرح السؤال بشكل مباشر “نعم أو لا، هل يسجل الرئيس المحادثات التى تجرى فى المكتب البيضاوى؟”، فرد المتحدث “ليس لدى الرئيس أى تعليق آخر”.
وأعادت تغريدة ترامب إلى الذاكرة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الذى كان يسجل محادثاته الهاتفية التى يجريها فى المكتب البيضاوى دون أن يبلغ محادثيه بذلك، الأمر الذى انقلب عليه فى النهاية مع فضيحة ووترغيت ما أجبره على الاستقالة.
وكان الرئيس ترامب قد أقال جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI مؤخرا، ما أثار جدلا سياسيا خاصة وأن كومى كان يقود التحقيق حول مزاعم بشأن التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
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