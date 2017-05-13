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بالصور.. أحمد مرتضى: إسعاد جماهير الزمالك أغلى من أى مصلحة
أحمد مرتضى منصور

بالصور.. أحمد مرتضى: إسعاد جماهير الزمالك أغلى من أى مصلحة

2017-05-13 11:37:01
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نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على إنستجرام، صورة تجمعه بعدد من الأطفال مشجعى الزمالك، معلقا “لكل ذى مصلحة أن إسعاد هؤلاء هو أهم وأغلى من أى مصلحة شخصية.

ويظهر فى الصورة عضو مجلس الزمالك ومعه عدد من الأطفال، الذين يلتقطون معه صورة “سيلفى” فى لقاء الأبيض مع كابس يونايتد بطل زيمبابوى، الذى أقيم أمس الجمعة فى أولى لقاءات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والذى فاز فيه الزمالك 2 /0 أحرزهما باسم مرسى وستانلى.

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