تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التابعة للإتحاد العام للغرف التجارية، في الثالث والعشرين من مايو الحالي الملتقى السنوي الرابع للشعبة تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات” برعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشارك في فعاليات الملتقى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلون عن البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تشارك أيضا أكثر من 250 شركة تكنولوجية من مختلف محافظات الجمهورية، وأكثر من 20 شركة ناشئة عارضة بالمعرض المصاحب للملتقي لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم في مجالات التكنولوجيا النقدية والتعليم والصحة والطاقة الذكية وغيرها من المجالات المتقدمة أمام المستثمرين.

من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في بيان اليوم ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على المساعدة على وضع مصر على خريطة العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يناقش في جلساته التى تستمر على مدار يوم واحد عددا من القضايا المحورية ابرزها الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وآلياته، وسبل توطين المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، والإتجاهات التكنولوجية الحديثة والناشئة ونماذج الأعمال المصاحبة “.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاطرة التى تقود عجلة النمو الاقتصادي في البلاد بعد الطفرات التى حققها مؤخرا حيث حقق قطاع الاتصالات خلال الربع الأخير من العام الماضي نسب نمو بلغت 11.25%، مشيرا أن استراتيجية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تتوافق مع رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”ايتيدا” والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب شركات عالمية للعمل في السوق المصرية.

وأوضح أن ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر المناطق التكنولوجية في المحافظات من شأنه أن يحدث رواجا اقتصاديا لهذه المحافظات ويعمل على جذب الاستثمارات إليها خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمنطقتين التكنولوجيتين في برج العرب واسيوط، حيث توفر تلك المناطق بيئة داعمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم فيها المجتمعات المتخصصة بتعزيز التعاون وتعظيم العائدات من الاستثمار فيها”.