يحذر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك جمهور المستهلكين من التعامل مع صفحة بأسم Doctor Diet” ” علي صفحة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث يقوم الموقع ببيع منتجات تقلد العلامة التجارية BIO TECH ،وغير مرخصة من وزارة الصحة .

وأوضح يعقوب أن الجهاز قد تلقي شكوي من شركة / بايو فارما ايجيبت المالكة للعلامة التجارية (Bio Tech ) والتي تتضرر فيها من قيام صفحة باسم Doctor Diet بالإعلان عن منتجات تحمل علامة مقلدة للعلامة التجارية Doctor Diet علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وتابع يعقوب أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة للتأكد من صحتها عن طريق عمل محاولة شراء بمعرفة قسم التحريات بالجهاز، وحضر المندوب بالمنتجات الآتية :

1-Biotech Acia Berry Diet

2-Lipo Slim Biotech

3-Majestic African Mango

4- Majestic Elite

5- Herbal doctor fit first African Mango content

6- UPc nutra slim

7-Upc Ananas slim

كلها منتجات تستخدم لعلاج الوزن الزائد ،وبفحص المنتجات سالفة الذكر لم يجد بها رقم تسجيل وزارة الصحة ،وغير مدون عليها بيانات الشركة المستوردة ،ولذلك قد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 9648 لسنة 2017 جنح قسم العجوزة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأكد يعقوب الي مخالفة هذه الصفحة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك ،والمادة (17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة ( 336) من قانون العقوبات ، حيت تنص المادة (6) علي “أنه علي كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك” .

كما تنص المادة( 17) من اللائحة التنفيذية بأنه يعد اعلانا خادعا الذي يتناول منتجا يتضمن عرض او ادعاء كاذب ،وحيث تنص المادة (336 ) من قانون العقوبات علي أنه “يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض بالأحتيال لسلب اموال الغير اما بالطرق احتيالية او واقعه مزورة او احداث امل بحصول شئ وهمي .

ويهيب اللواء عاطف يعقوب بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الاعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة ،والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه ،وسرعة الابلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين .

ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG ،أوعن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر Google Play