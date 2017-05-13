سيطر جيش النظام السوري والقوات الموالية له، اليوم السبت، على مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي.

وقال مصدر عسكري سوري “فرض الجيش السوري والقوات الرديفة صباح اليوم سيطرتهم على مطار الجراح العسكري (كشيش) وعدد من القرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش”، بحسب وكالة أنباء الألمانية.

وأضاف المصدر العسكري أن القوات الحكومية تتقدم باتجاه مدينة مسكنة (100 كم في ريف حلب الشرقي) والتي تعتبر آخر معاقل مسلحي داعش في ريف حلب.

وبعد سيطرة النظام على مطار الجراح خسر تنظيم داعش جميع المطارات العسكرية التي كان يسيطر عليها عدا مطار الحمدان قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وخسر التنظيم مطار الطبقة العسكري نهاية مارس الماضي بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت قبل أيام على مدينة الطبقة 50 كم غرب مدينة الرقة.