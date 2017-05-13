وجه النجم محمد حماقي الشكر إلى زوجته بعد تكريمه في حفل توزيع جوائز “الموريكس دور”، وأهدى جائزة أفضل مطرب عربي لزوجته، وأكد في كلمته على سعادته بوجودها معه دائمًا وحضورها الحفل رغم ظروف حملها.

ووجه حماقي الشكر لجميع من ساعدوه من الشعراء والملحنين والجمهور وجميع من صوَّت له للحصول على الجائزة، مبديا سعادته بتواجده في لبنان بوصفه بلد يحب الفن ويساعد الجميع ليكونوا سعداء ومؤكدًا قربها من قلبه.

ومازح حماقي الجمهور والحضور بعد تسلمه الجائزة، قائلًا: إن أحد أصدقائه داعبه قبل الحفل بيومين وهنأه بفوزه بالبالون دور وهي الجائزة الخاصة بنجوم الرياضة، مضيفًا: “صاحبي قال لي مبروك سمعت أنك كسبت جائزة البالون دور فقلت له لا سبتها لميسي وكريستيانو وأنا كسبت بالنسبة لي اللي أهم من البالون وهي الموريكس دور”.