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بولندا تشكر القاهرة على تعاونها فى قضية «السائحة»
بانر سياحة

بولندا تشكر القاهرة على تعاونها فى قضية «السائحة»

2017-05-13 11:40:47

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى أمس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بولندا، قدم خلاله الشكر، للتعاون القائم بين السلطات المصرية والبولندية فى متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية أخيرا.

وأكد «شكرى»، خلال الاتصال، أن الجانب المصرى سوف يستمر فى تقديم جميع أشكال المساعدة والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب البولندى، خلال المرحلة المقبلة، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لإتمام الزيارة المقررة لرئيس بولندا إلى مصر فى النصف الثانى من العام، بمناسبة مرور 90 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء دول مجموعة «فيشجراد»، خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التطلع للتنسيق والتشاور بين الوزيرين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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