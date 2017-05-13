قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مضاعفة رواتب المعلمين أمر يتطلب 24 مليار جنيه في العام، مشيرًا إلى أن ميزانيات الوزارة 80 مليار العام القادم.

وأوضح ذلك ردًا على معلمة تدعى “إيمان عبد الحفيظ”، كتبت له تعليقًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أرجو من سيادتك إعطاء المعلم مرتب وزير، ولكن من يستحق فقط شرف أن يكون معلم وليس من يتخذها مهنة وسبوبة”.