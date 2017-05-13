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بالصور .. المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية لمنتسبيها فى صيف 2017
المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

بالصور .. المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية لمنتسبيها فى صيف 2017

2017-05-13 11:28:22

أطلقت مجموعة “المتحدة جروب” أولى رحلاتها الترفيهية لمنتسبيها لصيف 2017 أمس الجمعة الى شواطئ العين السخنة ، حيث ضم الفوج ما يزيد عن 250 من العاملين بالمجموعة وأسرهم .

وتضمنت الفعاليات التى نظمها صندوق الزمالة التكافلى بالمجموعة عدد من البرامج الترفيهية والمسابقات والهدايا الرمزية للمنتسبين وأسرهم .

وتضم المتحدة جروب كل من شركات المتحدة للتعليم ، ومركز التوثيق الصحفى والتلفزيونى ، ومركز البحوث الاعلامية ، ومركز النشر العلمى ، وآسك زاد ، وشركة ميديا بان اراب المالكة لموقع شبكة الاعلام العربية “محيط” .

وتستعد المجموعة لاطلاق رحلتها الثانية الجمعة المقبل 19 مايو .

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

المتحدة جروب تطلق أولى رحلاتها الترفيهية

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