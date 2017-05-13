أطلقت مجموعة “المتحدة جروب” أولى رحلاتها الترفيهية لمنتسبيها لصيف 2017 أمس الجمعة الى شواطئ العين السخنة ، حيث ضم الفوج ما يزيد عن 250 من العاملين بالمجموعة وأسرهم .

وتضمنت الفعاليات التى نظمها صندوق الزمالة التكافلى بالمجموعة عدد من البرامج الترفيهية والمسابقات والهدايا الرمزية للمنتسبين وأسرهم .

وتضم المتحدة جروب كل من شركات المتحدة للتعليم ، ومركز التوثيق الصحفى والتلفزيونى ، ومركز البحوث الاعلامية ، ومركز النشر العلمى ، وآسك زاد ، وشركة ميديا بان اراب المالكة لموقع شبكة الاعلام العربية “محيط” .

وتستعد المجموعة لاطلاق رحلتها الثانية الجمعة المقبل 19 مايو .