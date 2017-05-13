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توافد قضاة مجلس الدولة للمشاركة فى جمعيتهم العمومية
شعار مجلس الدولة‎

توافد قضاة مجلس الدولة للمشاركة فى جمعيتهم العمومية

2017-05-13 11:47:32
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بدأ توافد العشرات من قضاة ومستشارى مجلس الدولة ممن يحق لهم المشاركة فى الجمعية العمومية، المقرر عقدها اليوم، بالمقر الرئيس للمجلس بالدقى.

وعمليات التسجيل بدأت فى الجمعية العمومية، التى من المقرر أن تبدأ فور تخطى النصاب القانونى لعقد الجمعية، والتى ستعقد لترقيات عدد من قضاة المجلس، ولترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة المقبل.

يذكر أن عدد من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية 1109 من قضاة المجلس، ولابد من حضور أكثر من 50% لعقد الجمعية، والتى من المقرر أن تشهد عملية ترقيات لعدد من الأعضاء من درجة مستشار لوكيل ومن وكيل لنائب رئيس مجلس الدولة، كما ستشهد الجمعية التصويت على اختيار 3 لترشيحهم لرئيس الجمهورية، لاختيار واحدا من بينهم لرئاسة مجلس الدولة، إعمالا للقانون الجديد رقم 13 لسنة 2017، المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.

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