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بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة السادات 20 أبريل
الاسكان
الاسكان

بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة السادات 20 أبريل

2017-05-13 10:38:53
وكالات

يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الشريط المتميز، للفائزين بالقرعة العلنية الثالثة للأراضى المتميزة بتاريخ 31/7/2016، ابتداء من يوم الأحد 21/5/2017 وحتى يوم الخميس 1/6/2017.

أعلن عن ذلك المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة، قائلًا: سيتم تسليم القطع من 1: 40، يوم الأحد 21/5/2017، والقطع من 41: 80، يوم الإثنين 22/5/2017، والقطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 23/5/2017، والقطع من 121: 160، يوم الأربعاء 24/5/2017، والقطع من 161: 200، يوم الخميس 25/5/2017، والقطع من 201: 240، يوم الأحد 28/5/2017، والقطع من 241: 280، يوم الإثنين 29/5/2017، والقطع من 281: 300، يوم الثلاثاء 30/5/2017.

وأشار المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 31/5/2017، والخميس 1/6/2017، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

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