قال متحدث باسم الجيش الهندي، إن رجلا وابنته قتلا وأصيب ثلاثة من أقاربهما في الشطر الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم السبت، عندما أطلق الجيش الباكستاني النار عبر الحدود.

وهذا ثاني انتهاك كبير لوقف إطلاق النار في المنطقة خلال أيام.

وقتلت امرأة وأصيب زوجها عندما أطلق الجيش الباكستاني النار عبر الحدود التي تقسم كشمير يوم الخميس.

وقال اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا “بادرت القوات الباكستانية بإطلاق النار عشوائيا”.

وأضاف أن القوات الباكستانية أطلقت النار بأسلحة مختلفة من أسلحة صغيرة إلى قذائف مورتر في قطاع نوشيرا.

وقال المتحدث، إن قذيفة مورتر أصابت منزلا في قرية قريبة من خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وذكر أن القوات الهندية ردت “بقوة وفاعلية”، مضيفًا أن السلطات أغلقت جميع المدارس في المنطقة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الباكستاني لطلب التعقيب.

وأدانت باكستان يوم الخميس، ما وصفته بإطلاق النار الهندي “غير المبرر” في المنطقة.