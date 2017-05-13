قال محمد حافظ المحامي الحقوقي بالإسكندرية، إن قوات الأمن بالإسكندرية، أفرجت عن 25 من مشجعى نادي الزمالك عقب القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول مباراة الزمالك، وكابس يونايتد في دوري المجموعات الأفريقية والتي أقيمت مساء أمس في ستاد برج العرب.

وأضاف أن قسم العامرية ثان احتجز 17 مشجعا، وتم تحرير محاضر لهم بتهمة حيازة تذاكر مزورة تمهيدا لعرضهم على النيابة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من ٤٠ من مشجعي الزمالك مساء أمس، بتهم حيازة تذاكر مزورة ومحاولة آخرين حضور المباراة.