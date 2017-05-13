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غدا.. افتتاح مهرجان الأفلام الكورية بسينما الهناجر
سينما كوري

غدا.. افتتاح مهرجان الأفلام الكورية بسينما الهناجر

2017-05-13 10:33:22
وكالات -أ ش أ

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مهرجان الأفلام الكورية، في الفترة من 14 الي 17 مايو، والذي ينظمه المركز الثقافي الكوري برئاسة الدكتور بارك جاي يانج، وتحت رعاية مؤسسة كوريا، في السادسة مساء غد الأحد، بمقر سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

وأوضح بارك جاي يانج أن المهرجان يتم تنظيمه سنويا، ويهدف الى تقديم السينما الكورية للجمهور المصري والتعريف بالمجتمع الكوري من الداخل.

وأوضح أن السينما الكورية تشهد تطورا كبيرا مع ظهور جيل من المخرجين الموهوبين، لافتا إلى أنه ازدهرت بمشاركتها في المهرجانات الدولية، بتشجيع حكومي.
وتعرض خلال المهرجان أفلام “اللصوص”، “حتى النفس الأخير”، “رجل الخطة”، “مرحبا بكم في دونماكول”.

كما تقام يوم الثلاثاء 16 مايو عقب عرض فيلم “رجل الخطة” ندوة يديرها المخرج أشرف فايق المشرف على النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع الناقد نادر عدلي، والناقد أندرو محسن، حول السينما الكورية وتطورها خلال السنوات الماضية.

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