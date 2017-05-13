أوضح المطرب وائل جسار، أن مشكلة أغنيته الجديدة التي غناها رامي صبري هي في البداية كانت من صاحب الكلمات والملحن الذي أعطى الأغنية لأكثر من شخص، وأن واقعة قيام صبري برفع أغنيته علي اليوتيوب، قبل طرح ألبومه يعد نجاحا كبيرا.

وأضاف جسار، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم جمعة”، أنه لم يبال بتلك الواقعة وتعامل معها بشكل طبيعي جدًا، وهذا يعد إحساسا جميلا لا يشعر به إلا الفنان، موضحًا أن الفنان رامي صبري له إحساس كبير وصوته عذب، ولكنه أخطأ في مخارج بعض الكلمات التي من شأنها تغيير المعنى.