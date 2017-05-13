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رجل أعمال برتغالي يخفي 30 ألف يورو في سروال
يورو

رجل أعمال برتغالي يخفي 30 ألف يورو في سروال

2017-05-13 11:29:07
وكالات

اعتقلت الشرطة الاسبانية رجل أعمال برتغاليا بالقرب من نقطة حدود مدينة بطليوس الواقعة على الحدود البرتغالية أثناء محاولته دخول البرتغال وبحوزته حوالي 30 ألف يورو مخبأة في سروال.

وذكر موقع صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية أن رجل الأعمال، الذي يعيش في كوستا دا كاباريكا بمدينة ألمادا البرتغالية، أبلغ الشرطة بأنه لم يكن على علم بأنه يجب عليه الإبلاغ عن امتلاكه النقود.

وأشارت الصحيفة بأن النقود كانت مقسمة إلى رزمتين من أوراق نقدية فئة 50 يورو ومخبأة في بنطال داخل حقيبته.

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