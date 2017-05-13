اليوم.. مباشرة محاكمة 5 متهمين في قضية "رشوة إيجوث"2017-05-13 10:29:03
تباشر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة إيجوث.
وقائمة المتهمين تضم كلا من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة إيجوث، وأحمد عبد الفتاح حنتيرة مالك شركة الكنانة للمقاولات، ولورانس داود يوسف مالكة شركة برفكت، وصلاح محمد صفوت القاضي مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر، وبدوي عبد الحميد يوسف الوسيط في تقديم الرشاوى.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة استغلال صفته كموظف عمومي باعتباره العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة، في طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، الذين واجهوا أيضا اتهاما بتقديم رشوة لموظف عمومي، بينما واجه المتهم الأخير اتهاما بأنه توسط في تقديم الرشوة.
وبينت التحقيقات أن المتهم الأول طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها إجمالا نحو 5 ملايين جنيه؛ حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة وبالفعل حصل منه على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين، مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بوساطة من المتهم بدوي عبد الحميد.
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