اختتمت فعالية “المؤثرات الخاصة” التي نظمتها (فن)، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستقطبة 2000 زائر، تعرفوا على كواليس صناعة أهم الأفلام وأكثرها إثارة حول العالم.

وتضمنت الفعاليات التي استمرت على مدار يومين متتاليين سلسلة من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى تحفيز مخيلة الأطفال وصقل قدراتهم الفكرية والإبداعية وتوجيه انتباههم نحو الأساسيات الفنية المختلفة، وتعريفهم بمجموعة من الخدع السينمائية، والمؤثرات الصوتية المستخدمة في صناعة أفلام هوليوود العالمية بشكل عملي أمامهم.

واستعرضت فعالية المؤثرات الخاصة التي تعتبر الأولى من نوعها محلياً، مجموعة من الأجنحة الفنية التي تحاكي واقع الأفلام العالمية، وتروي كيفية تنفيذ مقاطع أفلام الحركة “الأكشن”، والقصص الغامضة “البوليسية”، وأفلام الخيال العلمي، وأفلام الدراما وغيرها الكثير من الأفلام.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة (فن)، ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: ” شكلت فعالية “المؤثرات الخاصة” فرصة مميزة أمام للعائلات، والشباب، واليافعين، للتعرف على أكثر الخدع السينمائية المستخدمة في إخراج الأفلام العالمية، بطرق حرفية متقنة قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عالم السينما والفنون”.

وأضافت: “فتحت هذه الفعالية أمام الشباب من محبي وعشاق السينما آفاق جديدة لدعمهم في عالم الفنون المختلفة، والتركيز على الفنون الحديثة، وذلك من خلال توفير مكان تفاعلي لهم، لتمكينهم من إطلاق العنان لمواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية المختلفة، بإطار تعليمي ممتع وبأسلوب تطبيقي لترسيخ المعلومة والأفكار في عقولهم”.

وتضمنت هذه الأجنحة عديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، منها ركن “رحلة عبر كهف الخفافيش”، وركن “الفصول الأربعة” و”مسرح الجريمة” و”المقبرة” و”حادث تحطم المركبة”، إلى جانب العديد من الورش التعليمية والتفاعلية التي علّمت الزوار كيفية تنفيذ خدع الكاميرات، والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وتحرير الفيديو، والمؤثرات المرئية الخاصة بالصور المصنوعة باستخدام الحاسوب، التي قدمها متخصصون في صناعة السينما.

واستضافت مؤسسة (فن) فعالية المؤثرات الخاصة بالتعاون مع: مؤسسة الشارقة للإعلام، الراعي الإعلامي، SAE Institute مدرسة الهندسة الصوتية، الراعي التعليمي، وشركة “نيكون”، الشريك الحصري للتصوير، والراعيين الداعمين “الشعلة ميديا” و”مركز إكسبو الشارقة”، وتأتي استضافة الفعالية في إطار الاستراتيجية لإعداد جيل من الفنانين المبدعين في مجال الفن الإعلامي والسينمائي.