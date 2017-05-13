يفتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الثلاثاء المقبل، فعاليات ملتقي تشغيل بالساحة الشعبية بمدينة فاقوس، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالمحافظة

ويشارك في الملتقى أكثر من 40 شركة ومصنعا، توفر 3500 فرصة عمل في جميع التخصصات والمهن والمؤهلات وبدون، بالصالحية الجديدة والعاشر وفاقوس، فضلا عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعك “البوابة الخضراء” للمحافظة.

وأوضح “سعفان” في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه وجه مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة التواصل والتواجد بين الشباب في القري الأكثر فقرا، وعقد الملتقيات في هذه القرى والمراكز والمدن، حتى تحقق انتشارا أوسع وتصل لكل الفئات من راغبي العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة لهم من أجل تحقيق حياة كريمة، واستغلال طاقة الشباب وتشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي سوف تمول من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك للحد من مشكلة البطالة.

وقال الوزير: إن الوزارة في هذه المرحلة تهتم بعقد الملتقيات ونشر ثقافتها بين الشباب، مؤكدًا حرصه على توافر المصداقية ومتابعة فرص العمل من قبل كل مديرية يقام بها كل ملتقي للتوظيف، مشددا على أن ثقافة الملتقيات بدأت بالفعل في الانتشار بالحضور المتزايد من قبل الشباب في كل ملتقي يقام، مؤكدا أهمية دور الإعلام في نشر تلك الثقافة.

كما شدد الوزير على أهمية أن يكون في كل ملتقى فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا التزام الدولة بضمان حقوقهم لدمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقال “سعفان”: إن الوزارة تقوم بعقد ملتقيات التشغيل بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر، مع متابعة توفير فرص العمل وشغلها من قبل كل مديرية، مما يؤكد حرص الوزارة على مصداقية تلك الفرص.