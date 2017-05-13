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حاوي في البرلمان لإخراج ثعبان كبير من المجلس
ثعبان

حاوي في البرلمان لإخراج ثعبان كبير من المجلس

2017-05-13 10:26:30
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كشفت مصادر أن مجلس النواب استعان بـ”حاوي” رفاعي لإخراج ثعبان كبير تواجد خلال الفترة الماضية داخل المبنى المكون من 10 أدوار وتعقد فيه اجتماعات اللجان المختلفة.

وبحسب “إرم نيوز”، بدأت الواقعة منذ أيام بمشاهدة إحدى عاملات النظافة أثناء تغيير ملابسها في الحمام الخاص بالسيدات لثعبان كبير بجوار الحمام بالدور الثاني الأمر الذي قابلته السيدة بالصراخ.

وقالت المصادر إن قيادات المبنى استعانوا بحاوي ثعابين يطلق عليه اسم رفاعي لإخراج الثعبان أو التأكد من وجود ثعابين أخرى من عدمه.

وبالفعل أخرج رفاعي ثعبانًا كبيرًا بحسب المصدر في الوقت الذي نفت فيه مصادر أمنية العثور على ثعبان، واصفًا الواقعة بأنها مختلقة من السيدة.

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