يجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، لمتابعة واستعراض عدد من الملفات المهمة، المتعلقة بالسكك الحديدية وتطوير مترو الأنفاق.

ويلتقي شريف إسماعيل اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة مستجدات مشروع المليون ونصف المليون فدان، واستعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الحكومة مع الوزراء لمتابعة خطة عمل الوزارات.