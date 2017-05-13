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شاهد.. منى عبدالغني تغني في حفل زفاف ابنتها (صور)
حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

شاهد.. منى عبدالغني تغني في حفل زفاف ابنتها (صور)

2017-05-13 10:26:15

احتفلت الفنانة منى عبد الغني على طريقتها الخاصة بفرح ابنتها، حيث قامت بالغناء في حفل الزفاف مما جذب انتباه الحضور.

وحضر حفل زفاف ابنة منى عبد الغني العديد من الشخصيات ونجوم المجتمع.

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

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