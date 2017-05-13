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سيدة أعمال أسبانية تعرض مقتنيتها الفنية لمتحف "جاكومار آندريه"
متاحف

سيدة أعمال أسبانية تعرض مقتنيتها الفنية لمتحف "جاكومار آندريه"

2017-05-13 10:23:30
وكالات

أقرضت سيدة الأعمال الأسبانية “آليشيا كوبلوفيتز” مجموعتها الفنية التى قامت بجمعها لحبها للفن إلى متحف “جاكومارت آندريه” الفرنسي لعرضها فى المتحف حتى 10 يوليو القادم.

وتضم المجموعة الفنية روائع المناظر الطبيعية للفنانين “جوجان و”فان جوخ ” و”بيكاسو” و “روتيكو” و النحات “جياكومتي” والتى تلقى الضوء على الذوق الرفيع الذى تمتعت به هذه السيدة فى جمع مقتنياتها الفنية التى تعبر عن العديد من المراحل الفنية فى الحركة الإبداعية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

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