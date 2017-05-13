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وفاة رئيس فنلندا الأسبق عن عمر ناهز 93 عامًا
رئيس فنلندا الأسبق عن عمر ناهز 93 عامًا

وفاة رئيس فنلندا الأسبق عن عمر ناهز 93 عامًا

2017-05-13 10:16:30
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توفي الرئيس الفنلندي الأسبق ماونو كويفيستو، أمس الجمعة، في مستشفى بالعاصمة الفنلندية هلسنكي عن عمر يناهز 93 عامًا، حسبما أعلنت الرئاسة الفنلندية.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تولى كويفيستو منصب الرئاسة لفترتين مدة كل منها ست سنوات بين عامي 1982 و1994، وشغل منصب رئيسًا للوزراء مرتين، كما تولي حقيبة وزارة المالية ومنصب محافظ البنك المركزي.
وكان كويفيستو أول رئيس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلفًا لأورهو كيكونين الذي حكم فترة طويلة.
وعانى كويفيستو في السنوات الأخيرة من مرض الزهايمر، كما كشفت زوجته تيلرفو في مارس الماضي، التي تزوجها في عام 1952، أنه انتقل إلى دار رعاية للمسنين.
وولد الرئيس الراحل في مدينة توركو الساحلية جنوب غربى البلاد، لأب يعمل نجارًا، وتوفيت والدته وعمره 10 أعوام.

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