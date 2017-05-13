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اختتام ورشة عمل نساء فاعلات بقنا
ورشة عمل بقنا

اختتام ورشة عمل نساء فاعلات بقنا

2017-05-13 10:18:25
قنا: أحمد زكي

اختتم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التغير بقنا، ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام تحت عنوان “نساء فاعلات في التغير”، والتي تهدف إلى تمكين المرأة القنائية للترشح وخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

وحضرت فعاليات ورشة العمل قرابة ٣٠ سيدة مثلن شرائح المجتمع القنائي المختلفة.

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