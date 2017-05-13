اليوم.. منتخب المحليين يواجه اليمن وديًا2017-05-13 10:24:54
يلتقى في الخامسة إلا الربع من مساء اليوم السبت، منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفنى هانى رمزى، مع منتخب اليمن، في اللقاء الودى الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة والذي انطلق يوم الثلاثاء الماضى.
واختتم المنتخب المصرى استعداداته للمباراة من خلال خوض مرانه الأساسى للمباراة في الخامسة مساء أمس الجمعة، على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة الدولى، تلاه مران المنتخب اليمنى في السادسة مساء على نفس الملعب.
كان الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى اختار 23 لاعبًا لمواجهة اليمن هم: عماد السيد ومحمد عواد وإسلام طارق ومحمود علاء وأحمد سامي وحسين الشحات ومحمود متولي والسيد سالم وكريم الديب ونور السيد وهشام محمد ومحمد هلال وأحمد داوود وأحمد عبد العزيز وأحمد مدبولي وناصر ماهر ومحمد عنتر ومحمد جابر وأبو المجد بوشا وإبراهيم حسن وإسلام أبو سليمة ومحمد أشرف ومحمد جودة.
ويستعد منتخب المحليين لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين التي ستقام بكينيا في يناير 2018.
يذكر أن منتخب المحليين خاض وديته الأولى أمام منتخب بنين في شهر مارس الماضى باستاد الدفاع الجوى وانتهت لصالحه بهدفين مقابل لا شيء.
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