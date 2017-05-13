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الجيش الفبليني يقتل 20 مسلحًا من جماعة «أبو سياف»
الجيش الفلبيني

الجيش الفبليني يقتل 20 مسلحًا من جماعة «أبو سياف»

2017-05-13 10:14:18
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أعلن الجيش الفلبيني، الجمعة، مقتل 20 عنصرًا من جماعة “أبو سياف” في عملية ضد عناصر المنظمة في جزيرة باسيلان بولاية مينداناو جنوبي البلاد.
وقال “جويماكس أوي” قائد القوات المشتركة في باسيلان، حسب “الأناضول”، إنَّه تمَّ قتل 20 مسلحًا في عملية أطلقت بمدينة سوميسيب جنوبي الجزيرة.
وأضاف أنَّه تمَّ تحديد أماكن المسلحين من خلال المعلومات التي أدلى بها سكان المنطقة وعناصر المنظمة الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الجيش الفلبيني استسلام 47 مسلحًا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذها الجيش جنوبي البلاد مؤخرًا.
وتتبنى جماعة “أبو سياف”، التي أسَّسها منشقون عن “الجبهة الوطنية لتحرير مورو”، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة”، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو “جنوب”.
وأعلنت عدة مجموعات تابعة لجماعة “أبو سياف” مبايعتها لتنظيم الدولة “داعش” في 2016.
وأدرجت الفلبين والولايات المتحدة الجماعة، على قائمة الإرهاب، بسبب أنشطتها المتطرفة مثل التفجيرات والخطف وعمليات الذبح.

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