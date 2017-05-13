الجيش الفبليني يقتل 20 مسلحًا من جماعة «أبو سياف»2017-05-13 10:14:18
أعلن الجيش الفلبيني، الجمعة، مقتل 20 عنصرًا من جماعة “أبو سياف” في عملية ضد عناصر المنظمة في جزيرة باسيلان بولاية مينداناو جنوبي البلاد.
وقال “جويماكس أوي” قائد القوات المشتركة في باسيلان، حسب “الأناضول”، إنَّه تمَّ قتل 20 مسلحًا في عملية أطلقت بمدينة سوميسيب جنوبي الجزيرة.
وأضاف أنَّه تمَّ تحديد أماكن المسلحين من خلال المعلومات التي أدلى بها سكان المنطقة وعناصر المنظمة الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الجيش الفلبيني استسلام 47 مسلحًا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذها الجيش جنوبي البلاد مؤخرًا.
وتتبنى جماعة “أبو سياف”، التي أسَّسها منشقون عن “الجبهة الوطنية لتحرير مورو”، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة”، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو “جنوب”.
وأعلنت عدة مجموعات تابعة لجماعة “أبو سياف” مبايعتها لتنظيم الدولة “داعش” في 2016.
وأدرجت الفلبين والولايات المتحدة الجماعة، على قائمة الإرهاب، بسبب أنشطتها المتطرفة مثل التفجيرات والخطف وعمليات الذبح.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT