 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 10:35 صباحاً
روابط سريعة
مصرع 3 أطفال بحريق في ولاية تكساس الأمريكية
الشرطة الأمريكية

مصرع 3 أطفال بحريق في ولاية تكساس الأمريكية

2017-05-13 10:11:35
متابعات

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم بحريق اجتاح منزلهم بالقرب من مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية.
وقال سكوت سبنسر مدير شرطة مقاطعة مونتغمري، حسب “روسيا اليوم” أمس الجمعة، إنَّ الأطفال الذين توفوا تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا، وعثر على جثثهم وسط حطام المنزل، الذي انهار أثناء الحريق.
من جهته، ذكر مصدرٌ في دائرة الإطفاء أنَّ أفراد الدفاع المدني كانوا أول من وصلوا لموقع الحريق، وساعدوا عددًا من أفراد الأسرة على الهروب، لكنَّ الحرارة العالية واللهب منعا رجال الإنقاذ من التسلق إلى الطابق الثاني حيث كان الأطفال الثلاثة محاصرين، ولم يتمكنوا من الوصول إليهم.
ونقل أفراد الأسرة الآخرون إلى المستشفيات، من بينهم صبي يبلغ من العمر عشر سنوات وهو في حالة حرجة ويعاني من حروق شديدة.
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، فيما باشرت الدوائر المختصة التحقيق في أسباب الحريق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3