لقي ثلاثة أطفال مصرعهم بحريق اجتاح منزلهم بالقرب من مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

وقال سكوت سبنسر مدير شرطة مقاطعة مونتغمري، حسب “روسيا اليوم” أمس الجمعة، إنَّ الأطفال الذين توفوا تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا، وعثر على جثثهم وسط حطام المنزل، الذي انهار أثناء الحريق.

من جهته، ذكر مصدرٌ في دائرة الإطفاء أنَّ أفراد الدفاع المدني كانوا أول من وصلوا لموقع الحريق، وساعدوا عددًا من أفراد الأسرة على الهروب، لكنَّ الحرارة العالية واللهب منعا رجال الإنقاذ من التسلق إلى الطابق الثاني حيث كان الأطفال الثلاثة محاصرين، ولم يتمكنوا من الوصول إليهم.

ونقل أفراد الأسرة الآخرون إلى المستشفيات، من بينهم صبي يبلغ من العمر عشر سنوات وهو في حالة حرجة ويعاني من حروق شديدة.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، فيما باشرت الدوائر المختصة التحقيق في أسباب الحريق.