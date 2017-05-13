شاهد.. لماذا قبل عمرو أديب رأس وائل جسار على الهواء؟!

عقب أداءه أغنية “بعيد عنك” لأم كلثوم، قبل الإعلامى عمرو أديب، رأس المطرب اللبنانى وائل جسار، خلال حوار جمعهما معاً ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع عبر فضائية “ON E”،

وأعرب “أديب”، عن حبه الشديد لأداء “جسار” الغنائى، وتابع: “وائل جسار صوته جميل ومش بيغلط مطلقاً ولديه إحساس عالى ويفكرنا بالعندليب عبد الحليم حافظ”، الأمر الذى دفع “جسار”، للرد عليه قائلاً:” أنت ذواق يا عمرو”.