ماكرون يحصل على أعلى نتائج التصويت في أفريقيا2017-05-13 10:07:35
بعد الإعلان الرسمى عن فوز ايمانيول ماكرون فى انتخابات الرئاسة الفرنسية ، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا يظهر نسب التأييد التى حصل عليها بين الرعايا الفرنسيين لدى الدول الافريقية .. وكان من أبرزها الجزائر فقد ادلى 96% من الرعايا الفرنسيين هناك باصواتهم لصالح الرئيس الفرنسى الجديد ماكرون خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية .. الامر الذى كان من شأنه ترجيح كفته بشكل كبير ليفوز فى النهاية على منافسته مارين لوبان.
وكان ماكرون أدلى بتصريحات لدى زيارة قام بها للجزائر فى 15 فبراير الماضى احدثت ضجة ليس فى قلب الطبقة السياسية فحسب انما لدى الاقدام السوداء - وهم المستوطنون الاوروبيون الذين ولدوا فى الجزائر ابان الاحتلال الفرنسى – ايضا.. اذ انه قال فى لقاء تلفزيونى مع قناة الشروق الجزائرية ان الاستعمار يشكل جزءا من التاريخ الفرنسى.. انه جريمة ضد الانسانية ويجب على الفرنسيين تقديم اعتذار لمن تضرروا من هذا الاستعمار .. الأمر الذى دفع الدائرة الوطنية الجزائرية – وهى احدى مؤسسات الأقدام السوداء – الى تقديم شكوى فى مدينة بيربينيا الفرنسية ضد مرشح الرئاسة انذاك نظرا لشعورهم بالاهانة.
وعلى الرغم من ذلك لم يمتنع الرعايا الفرنسيين فى الجزائر عن التصويت لصالح ماكرون فقد حصد 96,64% من اصوات المؤيدين خلال الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وفقا للنتائج التى اعلنتها مؤخرا وزارة الخارجية الفرنسية .. ليحصل بذلك على ثانى اعلى نتيجة فى القارة الافريقية بعد حصوله على 100 % من اصوات المؤيدين فى ليبيا ..
أما في باقي انحاء القارة السمراء فقد حصل ايمانويل ماكرون على اسوأ نتيجة فى جيبوتى اذ لم يصوت لصالحه سوى على 56,77% ممن شاركوا فى الاقتراع ..
وفى موزمبيق حصل على 93,72% من اصوات المؤيدين، فيما بلغت نسبة تأييده فى كل من بوركينا فاسو والمغرب 90,80% و92,22% على التوالى.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT