بعد الإعلان الرسمى عن فوز ايمانيول ماكرون فى انتخابات الرئاسة الفرنسية ، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا يظهر نسب التأييد التى حصل عليها بين الرعايا الفرنسيين لدى الدول الافريقية .. وكان من أبرزها الجزائر فقد ادلى 96% من الرعايا الفرنسيين هناك باصواتهم لصالح الرئيس الفرنسى الجديد ماكرون خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية .. الامر الذى كان من شأنه ترجيح كفته بشكل كبير ليفوز فى النهاية على منافسته مارين لوبان.

وكان ماكرون أدلى بتصريحات لدى زيارة قام بها للجزائر فى 15 فبراير الماضى احدثت ضجة ليس فى قلب الطبقة السياسية فحسب انما لدى الاقدام السوداء - وهم المستوطنون الاوروبيون الذين ولدوا فى الجزائر ابان الاحتلال الفرنسى – ايضا.. اذ انه قال فى لقاء تلفزيونى مع قناة الشروق الجزائرية ان الاستعمار يشكل جزءا من التاريخ الفرنسى.. انه جريمة ضد الانسانية ويجب على الفرنسيين تقديم اعتذار لمن تضرروا من هذا الاستعمار .. الأمر الذى دفع الدائرة الوطنية الجزائرية – وهى احدى مؤسسات الأقدام السوداء – الى تقديم شكوى فى مدينة بيربينيا الفرنسية ضد مرشح الرئاسة انذاك نظرا لشعورهم بالاهانة.

وعلى الرغم من ذلك لم يمتنع الرعايا الفرنسيين فى الجزائر عن التصويت لصالح ماكرون فقد حصد 96,64% من اصوات المؤيدين خلال الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وفقا للنتائج التى اعلنتها مؤخرا وزارة الخارجية الفرنسية .. ليحصل بذلك على ثانى اعلى نتيجة فى القارة الافريقية بعد حصوله على 100 % من اصوات المؤيدين فى ليبيا ..

أما في باقي انحاء القارة السمراء فقد حصل ايمانويل ماكرون على اسوأ نتيجة فى جيبوتى اذ لم يصوت لصالحه سوى على 56,77% ممن شاركوا فى الاقتراع ..

وفى موزمبيق حصل على 93,72% من اصوات المؤيدين، فيما بلغت نسبة تأييده فى كل من بوركينا فاسو والمغرب 90,80% و92,22% على التوالى.