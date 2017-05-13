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«الإسكان»: مشاريع «صرف صحي» بـقري 3 محافظات بقيمة 550 مليون دولار
وزير الإسكان - مصطفى مدبولي
وزير الإسكان - مصطفى مدبولي

«الإسكان»: مشاريع «صرف صحي» بـقري 3 محافظات بقيمة 550 مليون دولار

2017-05-13 10:25:52
محيط - خالد الريس

أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن محطات المياه بمحافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والخاضعين لتجارب التشغيل والتسليم الابتدائي حاليا ستخدم 3,7 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تكلفة المشاريع 1,6 مليار جنيه.
وأعلن يونس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أنه هناك مشاريع للصرف الصحي بمحافظات البحيرة والشرقية والدقهلية سيتم اقامتها بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 550 مليون دولار، موضحا أن المشاريع ستخدم حوالي مليون مواطن في 155 قرية.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم حاليا بالحصول على عينات “محطات المياه” للتأكد من جودة وسلامة المياه.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لعمل مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي بالصعيد.
وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن بدء تجارب التشغيل والتسليم الابتدائي لـ7 محطات مياه شرب في 3 محافظات وهما “البحيرة والشرقية والدقهلية.

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