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كندة علوش لزوجها: مبروك حبيبي جائزة أحسن ممثل عربي
عمرو يوسف و كندة علوش

كندة علوش لزوجها: مبروك حبيبي جائزة أحسن ممثل عربي

2017-05-13 10:07:11

هنأت الفنانة كندة علوش، زوجها الفنان عمرو يوسف، على فوزه بجائزة أحسن ممثل عربي عن مسلسلهما الأخير “جراند أوتيل”.

ونشرت ” علوش” على موقع التواصل الاجتماعي “أنستجرام” صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف قائلة: “مبروك حبيبى.. جائزة أحسن ممثل عربى”.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قد حصد وعدد كبير من النجوم المصرية فى السينما والدراما والغناء جوائز حفل “ميوركس دور” لعام 2017، والمقام حاليًا فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها بفيلم “من 30 سنة”، والنجم الغنائى محمد حماقى بجائزة أفضل مطرب عربي، وفاز النجم عمرو يوسف بجائزة أفضل ممثل عربى عن مسلسله الأخير “جراند أوتيل”، وفازت شيرين عبد الوهاب بجائزة أفضل مطربة عربية.

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