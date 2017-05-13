يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية حيث يترأس الاجتماع السنوى الثامن عشر للمجلس.

ويلقى الرئيس كلمة خلال الاجتماع يعقبها الاستماع إلى عدد من مداخلات أعضاء مجلس أمناء المكتبة، بلقاء يأتي عقب موافقة الرئيس السيسي على اختيار الدكتور مصطفى الفقى مديرا جديدا للمكتبة خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين.

ويضم المجلس في عضويته عددا من الشخصيات الدولية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع المجمع العلمى المصرى غدا الأحد، حوارا دوليا حول مستقبل أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة 4 رؤساء سابقين لدول أوروبية وعدد من الرموز الدبلوماسية في مصر والعالم.

ويشارك في النقاش كل من بوريس تاديتش رئيس جمهورية صربيا السابق، فايرا فيك رئيسة لاتفيا السابقة، رجب ميدانى رئيس ألبانيا السابق، وزلاتكو لاجو فريجا رئيس وزراء البوسنة السابق.

ومن المقرر أن يشارك في الحوار الدكتور مصطفى الفقى المدير الجديد لمكتبة الإسكندرية، فيما يدير الحوار الدكتور إسماعيل سراج الدين المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية والذي انتهت ولايته رسميا أمس الأول الخميس.