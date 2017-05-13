توقع محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات كبداية لموجة حارة.

وأشار شاهين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة العظمى بالعاصمة المصرية القاهرة ستصل إلى 39 درجة مئوية غدا، مؤكدا استمرار الطقس الحار على مدار 48 ساعة.